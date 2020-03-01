وفد من الإمارات يشهد مهرجان الزمالك الرابع بجامعة حلوان



جاء ذلك بحضور وفدا من تعليم دولة الإمارات العربية الشقيقة والذى حرص فى ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين بما تحمله من مشاعر الود والأخاء حضور فعاليات المهرجان.



وبدأت فعاليات المهرجان تحت اشراف الدكتورة مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية، بعزف السلام الجمهوري ثم استعراضات موسيقية متنوعة قدمها طلاب فريق درام لايت بكلية التربية الموسيقية، و موكب موسيقى ومارشات موسيقية، وصولا الى كلية التربية الفنية، تم على اثرها افتتاح معرض للفنون التشكيلية بكلية التربية الفنية، ثم التوجه لكلية الفنون الجميلة وافتتاح معرض صالون الشباب الخاص بطلاب الكلية.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن المهرجان اليوم بمثابة ملتقى فنى ومهرجان سياحى بما يحملة ويقدمة من محتوى ويأتى حرصا على أن يكون للجامعة دورا حيويا بارزا فى نشر الفنون ، مؤكدا على أن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب والأساتذة لتعريف الجمهور بالمخرجات التخصصية النوعية لكليات الفنون وإمكانياتها من جانب والترويج للمنتجات الفنية وتسويقها من جانب آخر.



وأشار إلى أن المهرجان اليوم يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين ويعرض كافة أشكال الفنون، بما يساهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار فى الانتاج الإبداعى، وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة لعرض الإبداعات ونقلها ونشرها للمجتمع الخارجي، بالإضافة إلى أن مهرجان جامعة حلوان الرابع للفنون يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات، التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، وذلك بهدف تنمية وإثراء شخصية الطلاب، وتعريفهم بدور الفن وأثره في التعبير عن القضايا المعاصرة.



وعلى هامش المهرجان أفتتح رئيس الجامعة " بازار الفنون" الحرف اليدوية والفنون التقليدية، وعرض لمجموعة كبيرة من ورش عمل تفاعلية مع الجمهور مثل ورش الخزف، والنحت، والرسم والتصوير، وورش الألوان المائية، أشغال معادن وصناعة اكسسوارات، الأوريجامي، وورشة رسم الكاريكاتير، رسم البورتريه، إلى جانب ورش خاصة بالأطفال مقدمة من مكتبة مصر العامة، بالإضافة إلى تقديم عروضا من طالبات كلية التربية الرياضية بنات تحت رعاية وإشراف كلا الأستاذة الدكتورة حنان السيد عميدة الكلية و الدكتورة امل رياض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشاركهم حفلا موسيقيا ابداعيا .



و تضمنت فعاليات المهرجان فقرة موسيقية من فرقة درام لايت من طلاب كلية التربية الموسيقية بحضور الفنان هشام عباس، والفنانة الدكتورة مونيا، والفنان على حميدة والفنان حلمى عبد الباقى، والفنان هانى شنودة، والفنان حسام حسنى. ثم تم أهداء درع المهرجان من كلية التربية الموسيقية للأستاذ الدكتور ماجد نجم وكذلك تم أهداء الدروع للسادة الضيوف



انطلقت فعاليات مهرجان الزمالك الرابع الذي نظمته كليات الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ( كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية) وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، و الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.