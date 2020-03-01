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ديني

الأزهر يوزع جوائز مسابقة عيد الأضحى المبارك

الأحد 01/مارس/2020 - 07:12 م
مسابقة عيد الأضحى
مسابقة عيد الأضحى المبارك
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محمد صبري عبد الرحيم
أقيمت صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، احتفالية توزيع جوائز مسابقة عيد الأضحى المبارك التي قد أعلن عنها ونظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في موسم الحج الماضي.

حضر الاحتفالية الشيخ علي خليل رئيس - قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن القصبي - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للشؤون العلمية والبحوث، والدكتورة إلهام محمد شاهين - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتور عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني مدير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والشيخ أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

قدم الاحتفالية سعد المطعني كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وكانت المسابقة قد جمعت عددًا من الأسئلة في كتيبات دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي، وهما من إصدارات مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وبلغ عدد الفائزين في المسابقة 100 فائز وفائزة من مصر أو الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف، وقد تسلم الفائزون جوائزهم، وهي عبارة عن مجموعة كتب قيمة منها: كتاب إحياء علوم الدين، والرسالة القشيرية، والوسيلة الأدبية، وغيرها من إصدارات الأزهر الشريف.


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