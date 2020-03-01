إلى ركلات الترجيح.. التعادل يحسم لقاء مصر والسنغال في بطولة كأس العرب

تقدم منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين على منتخب السنغال في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية، بهدف أحرزه إبراهيم على من ضربة جزاء في الدقيقة 56، قبل أن يتعادل المنافس بعدها بأربعة دقائق عن طريق اللاعب بابي سار وانتهت أحداث المباراة على ذلك ليحول اللقاء إلى ركلات الترجيح.





وظهر منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني بمستوى مميز وكان صاحب اليد العليا في المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى منتخب السنغال لكن دون ترجمة لأهداف.





وفى الدقيقة 77، أهدر محمد أشرف بكري ضربة جزاء لصالح المنتخب المصري.



