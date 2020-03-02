سجن يصل لـ 25 عامًا.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة جرائم الأطفال

أكدت سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انها قامت بتقديم مشروع قانون بشأن تعديل المادة رقم 111 من قانون الطفل لتغليظ العقوبة على الأطفال في حالة اتخاذهم جنايات مثل الخطف والقتل.





وأوضحت "ناشط" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة الاخيرة شهدت حالة من الهلع بسبب انتشار جرائم الأطفال، لافتة إلى أن قانون الطفل يقرر عقوبات مخففة اذا كان الجاني طفل ولذلك قامت بتقديم مشروع قانون يغلظ عقوبة الطفل في حالة ارتكابه جريمة الجرائم السابقة.





وأكدت النائبة أن مشروع القانون تضمن رفع عقوبة ارتكاب الطفل جريمة الخطف مع القتل العمد من سجن 15 عامًا إلى 25 عاما، اذا كان الطفل أكثر من 15 سنة إلى 18 سنة.



