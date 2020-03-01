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رياضة

المصري يواجه نهضة بركان بـ 4-3-3 سنبوري يقود الوسط ووادي للهجوم

الأحد 01/مارس/2020 - 08:31 م
المصري
المصري
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن الكابتن طارق العشرى المدير الفني للنادى المصرى، منذ قليل تشكيل الفريق الذي سيخوض المواجهة الأولى أمام نهضة بركان المغربي في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم علي استاد السويس.


وأظهر العشرى من خلال التشكيل مواجهته لنهضة بركان بطريقة لعب 4-3-3 في محاولة لحسم الصعود إلى الدور نصف النهائي من الجولة الأولى قبل مباراة الإياب بالمغرب.

ويعود سعيد سيمبورى لقيادة خط الوسط  مع عمرو موسي وفريد شوقي بينما يقود الثلاثي محمود وادى و مفتاح طقطق وأحمد ياسر خط الهجوم. 

ويدفع العشرى بكريم العراقي و أحمد شوشة و إسلام أبو سليمة و عمر كمال لخط الدفاع مع حراسة أحمد عبد الفتاح لمرمى الفريق. 
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