فن كتابة الرواية بين الخيال والسرد في نادي أدب السويس

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، وعقد نادى أدب السويس ورشة أدبية، وتألق الأديب عادل أبو عويشة فى طرحة عن فنيات فن كتابة الرواية.





وأكد أن الرواية فن أدبى منثور يعتمد على الخيال ويستخدم فيه السرد من خلال مجموعة من الشخصيات وفقا لتسلسل الأحداث لإبراز المعنى الكامن وراء هذه الأحداث ودلالاتها.





كما تحدث عن رواية الخيال العلمى التى تعتمد على الخيال والظواهر العلمية والنظريات الفلسفية، بينما طرح الفارق بين الخيال العلمى والفانتازيا وبعض النماذج لروايات أدب المقاومة وأدب السجون وأعطى بعض الأمثلة لبعض الروايات مثل رواية العسكرى الأسود ليوسف إدريس، والكرنك لنجيب محفوظ، والزينى بركات لجمال الغيطانى وتلك الرائحة لصنع الله إبراهيم.



