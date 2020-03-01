اسكتلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات اسكتلندا، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها لشخص عائد من إيطاليا.





وقالت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 1700 شخصًا، مشيرةً إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.





وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.



