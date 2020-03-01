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رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يتقدم على المصري 1 - 0 في الشوط الأول

الأحد 01/مارس/2020 - 09:58 م
فريق نهضة بركان
فريق نهضة بركان
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي ومنافسه نهضة بركان المغربي، بتقدم الفريق المغربي بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات ذهاب دور الــ 16 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ اللقاء بركلة ركنية لصالح فريق المصري من جهة اليمين نفذها أحمد ياسر عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء بركان قابلها محمود وادي برأسية مرت بعرض منطقة الجزاء بدون خطورة.

واستمر اللقاء بهجمات تبادلية بين الفريقين ولكن دون ترجمة أي هجمة الى هدف تقدم.

وتلقى أول بطاقة صفراء، زهير العروبي حارس مرمى فريق نهضة بركان لتعمده إضاعة الوقت.

وأجرى المدير الفني لفريق نهضة بركان التبديل الأول بخروج محمد عزيز ودخول محمد فرحاني بدلًا منه في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل محسن ياجور الهدف الاول لصالح فريق نهضة بركان في الدقيقة 44 من عمر المباراة.
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