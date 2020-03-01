تعرف على أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا فى مصر.. متوسط الأسعار

تختلف أسعار السيارات المستعملة فى مصر من حين إلى آخر، وترتبط أسعار السيارات المستعملة فى مصر بعدة عوامل أهمها سعر صرف الدولار وتوفر قطع غيار السيارة وانتشارها .
وخلال
السطور القادمة نطرح متوسط أسعار أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا فى مصر ومتداولة بين
المواطنين وحققت أرقاما مميزة فى المبيعات خلال العام الماضى 2019 .
التويوتا
كرولا
يتراوح سعر بيع
السيارة التويوتا
كرولا موديل 91 وحتى 2019 يتراوح
من 60 الف الى 350 الف جنيه فى الاسواق
هيونداي
فيرنا
يتراوح سعر بيع
السيارة هيونداي
فيرنا موديل 2004 الى 2019 من 80 ألفا إلى
180 ألفا
نيسان
صنى
يتراوح سعر بيع
السيارة نيسان
صنى موديل 1994 وحتى 2020 من 60 ألفا إلى 200 ألفا
كيا
سيراتو
يتراوح سعر بيع السيارة كيا سيراتو موديل 2004 الى 2019 من 120 ألفا إلى
320 ألفا
ميتسوبيشي لانسر
يتراوح سعر بيع
السيارة ميتسوبيشى لانسر موديل 91 وحتى 2018 من 48 ألفا إلى 283
ألفا
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شيفروليه أوبترا
يتراوح سعر بيع
السيارة شيفرولية اوبترا موديل 2005 وحتى 2020 من 105 آلاف إلى
200 ألف
هيونداي
إكسيل
يتراوح سعر بيع السيارة هيونداى إكسيل موديل 93 وحتى 98 من 40 ألفا إلى 60 ألفا
سوزوكى
سويفت
يتراوح سعر بيع
السيارة سوزوكى
سويفت موديل 93 وحتى 2015 من
46 ألفا إلى 180 ألف جنيه
bmw
يتراوح سعر بيع
السيارة bmw موديلات التسعينات وحتى عام 2001 من 80 ألفا إلى 180 ألفا
اسبيرانزا
يتراوح سعر بيع السيارة اسبرانزا موديل 2006 وحتى 2019 من 40 ألفا إلى 200 ألف جنيه