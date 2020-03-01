تعرف على أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا فى مصر.. متوسط الأسعار

تختلف أسعار السيارات المستعملة فى مصر من حين إلى آخر، وترتبط أسعار السيارات المستعملة فى مصر بعدة عوامل أهمها سعر صرف الدولار وتوفر قطع غيار السيارة وانتشارها .

وخلال السطور القادمة نطرح متوسط أسعار أكثر 10 سيارات مستعملة مبيعا فى مصر ومتداولة بين المواطنين وحققت أرقاما مميزة فى المبيعات خلال العام الماضى 2019 .

التويوتا كرولا

يتراوح سعر بيع السيارة التويوتا كرولا موديل 91 وحتى 2019 يتراوح من 60 الف الى 350 الف جنيه فى الاسواق

هيونداي فيرنا

يتراوح سعر بيع السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 الى 2019 من 80 ألفا إلى 180 ألفا

نيسان صنى

يتراوح سعر بيع السيارة نيسان صنى موديل 1994 وحتى 2020 من 60 ألفا إلى 200 ألفا

كيا سيراتو

يتراوح سعر بيع السيارة كيا سيراتو موديل 2004 الى 2019 من 120 ألفا إلى 320 ألفا

ميتسوبيشي لانسر

يتراوح سعر بيع السيارة ميتسوبيشى لانسر موديل 91 وحتى 2018 من 48 ألفا إلى 283 ألفا





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شيفروليه أوبترا

يتراوح سعر بيع السيارة شيفرولية اوبترا موديل 2005 وحتى 2020 من 105 آلاف إلى 200 ألف

هيونداي إكسيل

يتراوح سعر بيع السيارة هيونداى إكسيل موديل 93 وحتى 98 من 40 ألفا إلى 60 ألفا

سوزوكى سويفت

يتراوح سعر بيع السيارة سوزوكى سويفت موديل 93 وحتى 2015 من 46 ألفا إلى 180 ألف جنيه

bmw

يتراوح سعر بيع السيارة bmw موديلات التسعينات وحتى عام 2001 من 80 ألفا إلى 180 ألفا

اسبيرانزا

يتراوح سعر بيع السيارة اسبرانزا موديل 2006 وحتى 2019 من 40 ألفا إلى 200 ألف جنيه