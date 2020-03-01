لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور

إذا كنت من محبى المغامرة والتشويق ، فأنت على موعد لمعرفة أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم ، يزوره الملايين سنويا لعبورهم والبعض الآخر لرؤيتهم فقط ، فمن المحتمل أنك تكون احد الاشخاص الذين عبروا احدهم من قبل ، فما كان شعورك وقتها .

فهناك بعض الجسور التي تتأرجح والبعض الآخر يكون شديدة الانحدار والبعض الاخر يكون غير مستقرة ، فهذه هي أهم 25 جسرًا في العالم.





جسر رويال جورج ، كولورادو

يعتبر هذا الجسر هو أعلى جسر معلق في الولايات المتحدة ، ولكن يتميز أيضًا بتاريخ قليل من الاهتمام منذ اإنشائه .

تم بناؤه في عام 1929 ، لكن في الواقع لم يكن به كابلات الرياح المستقرة الآن ، حيث تم إنشاؤها بعد مرور أكثر من 50 عامًا ، رغم أنها أصبحت نقطة جذب سياحي إلى حدٍ كبير ، ولكن يظل أحد الجسور المرعبة حول العالم .

قرد الجسور ، فيتنام

يعتبر هذا الجسر ليس مجرد جسر مفرد ، ولكن هى سلسلة من الجسور عبر دلتا نهر الميكونج. على الرغم من أنه قد يبدو وكأن القرد فقط يمكنه عبوره ، إلا أنه في الواقع هو نقطة عبور شائعة للسكان المحليين.

ويأتي اسم قرد الجسور بسبب تكوينه الخشبي والمواقف المضحكة للمارة عليه مثل القرود .





جسر الحسيني المعلق ، باكستان

غالبًا ما يُعرف باسم أخطر جسر في العالم ، فإن المشي عبر هذا الجسر المتأرجح المليء بالفجوة ليس شيئًا لضعاف القلوب.

والذي يجعل هذا الجسر أحد أكثر المناطق رعبا في العالم ، هو أنه ليس مجرد سقوط نهر هونزا أسفله إذا ما تسللت عبر الشقوق ولكن بقايا الجسر الأخير المملوءة ما زالت معلقة بجانبه.





جسر سيفن مايل بريدج ، فلوريدا

على الرغم من أن أحدث جسر بطول سبعة أميال من الناحية الفنية هو الثاني من نوعه حول العالم ، فقد تم إيقاف تشغيل الجسر الأول لأنه سقط مباشرة في الماء ولم يسمح للقارب بالمرور.

على الرغم من أنه قد لا يبدو مخيفًا للغاية ، تخيل القيادة عبره خلال الأعاصير الكثيرة في فلوريدا.





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جسر ممر الخداع ، ولاية واشنطن

قد لا يبدو أن قيادة السيارة عبر الجسر المغطى بالضباب مخيف للغاية ، لكن ماذا لو كنت تسير في ممر المشاة ، و تحدق نحو 180 قدمًا .

يربط الجسر جزيرة ويدبي بجزيرة فيدالجو ، لكن قبل بنائه ، لا يمكن الوصول إلى الجزر إلا بالعبّارة ، وحتى بعد بنائه بعض الناس يفضلون ركوب القوارب بدلًا من الجسر المتذبذب .





جسر بحيرة بونتشارترين كوزواي ، لويزيانا

يعتبر أطول جسر في العالم على ارتفاع 16 قدمًا فقط ، وبمجرد دخولك له ، يمكنك أن تقول وداعًا للأرض التي خلفك بسبب الأمواج العنيفة التى ستسير وسطها .

بُني في الخمسينيات من القرن الماضي لربط ماندفيل بميتيري ، فقد ظل كواحد من أكثر الجسور رعبًا في العالم منذ ذلك الحين.





جسر كانوبي ووك ، غانا

هذا ليس جسرا لل​​نزهة عبر الغابات المطيرة، بارتفاع 40 قدمًا معلقة في الهواء ، يحصل الزوار حرفيًا على فرصة للسير عبر الأشجار! ومشاهدة الطيور إلى القرود ، ليس الجسر مخيفًا فقط!

كما لا يمكنك العودة إلى الوراء والجري إذا شعرت بالخوف ، حيث يبلغ طول الجسر 1000 قدم!





جسر لانكاوي سكاي ، ماليزيا

يسمى جسر السماء والذي يبلغ ارتفاعه 400 قدم فوق سطح الأرض حيث تم اغلاقه عدة مرات ولكنه أصبح الآن في متناول الجمهور بشكل كامل.

انتشرت الشائعات في لانكاوي عن احتمال انهيار الجسر وتم اغلاقه ثم فتحه مرة اخرى لذلك يعتبر مخيفا للغاية .





جسر جبل تيتليس ، سويسرا





هل تخيفك فكرة التأرجح بلطف في النسيم المطل على جبال الألب السويسرية على ارتفاع 3000 متر فوق سطح الأرض؟ جيد لأنك ستكون مجنون إذا لم تكن كذلك!

بغض النظر عن ذلك ، فإن العديد من المتزلجين المتحمسين وزوار الجبال الشهيرة يعبرون الجسر كل عام ويبدو أن الجسر هو أحد أكثر الأمكنة أمانًا في العالم.





جسر نهر فيتيم ، روسيا

هذا الجسر المتهالك لم يجتاز سوى عدد قليل من الناس بنجاح ، بجدية. لا توجد قضبان حراسة ، فعلى مدار أوقات معينة من العام ، يكون مثلج بالكامل كما تعلمون ، وهناك الكثير من الألواح المفقودة به.

في الواقع ، هناك الكثير من مدمني الأدرينالين المتعطشين الذين يتدفقون إلى سيبيريا ليكونوا من بين القلائل الذين يصنعون العبور.





جسر بوينتي دي أوخويلا ، المكسيك

الجسر الآن يستخدم فقط من قبل المشاة لأنه إذا كانت السيارة أو شاحنة فعبوره يعتبر مغامرة ، فإنها قد لا تجعله على طول الطريق.

لقد تحول إلى منطقة جذب سياحي شهيرة حيث تم تسميتها مؤخرًا واحدة من أكثر الطرق خطورة في العالم.





جسر كيبوس ، كوستاريكا

أنت تعرف إذا كان السكان المحليون قد أعطوا هذا الجسر لقب "جسر الموت" فهو فخ موت خطير.

لا تعمل الألواح بالكامل عبر الهيكل ، تاركة فجوات هائلة على كلا الجانبين!





جسر صن شاين سكايواي بريدج ، فلوريدا

شُيد عام 1987 ليحل محل الصهريج الذي تم تدميره عندما اصطدمت ناقلة ضخمة برصيف مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا في عام 1980.

بعد الكارثة ، تحمل الجسر الكثير من وصمة العار ، ازداد سوءًا عندما أفيد أنه منذ أن تم بناء أكثر من 200 شخص قد انتحروا.





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جسر إيشيما أوهاشي ، اليابان

هل ترغب في الذهاب في جولة الأفعوانية في سيارتك؟ هذا ما يبدو أنك ستفعله إذا ذهبت في رحلة بحرية عبر هذا الجسر الياباني.

على الرغم من أنه يبدو شديد الانحدار بشكل مذهل مع تدرج بنسبة 6.1٪ وارتفاعه 144 قدمًا ، إلا أنه بالتأكيد يبدو مخيفًا.





جسر الخالدين ، هوانغ شانغ الصين

إذا كنت شجاعًا بما يكفي للتجول عبر هذا الجسر الجبلي ، فلن تتمكّن فقط من الاستمتاع بالمناظر الخلابة للجبال ، بل ستتاح لك الفرصة أيضًا للنظر من أعلى الغيوم .

ومع ذلك للوصول إلى الجسر ، قد يكون الطريق نفسه أكثر ترويعًا.

جسر غابات الجبل الأسود المطيرة ، كوستاريكا

كن حذرًا أثناء السير على الجسر و في المكان الذي تنطلق فيه أو قد تتعثر في إحدى الألواح المفقودة وينتهي بك الأمر على أرض الغابات المطيرة.





جسر يو بين بريدج ، ميانمار

يعتقد البعض أنه لا يوجد هذا الجسر في منتصف البناء ، هذا ما يبدو عليه.

مع خروج الأعمدة مباشرة من الماء ويمتد على طول 1 كم ، فلا عجب في أن هذا الجسر أصبح نقطة جذب سياحية.





جسر البورصة ، النرويج

إذا كنت تستمتع بهذا الشعور الغارق في بطنك عندما تكون على وشك النزول على حافة شريطية شديدة الانحدار ، فستحب هذا الجسر النرويجي الفريد من نوعه.

من زوايا معينة ، يبدو وكأن الجسر يسقط ببساطة ولكنه لا ... لا تصدقنا؟ جربه بنفسك.





جسر Carrick-a-Rede Rope Bridge ، أيرلندا الشمالية

يعلق هذا الجسر على ارتفاع 30 مترًا في الهواء فوق الصخور والشاطئ والماء أمر مرعب لدرجة أن بعض الذين يعبرونه لرؤية الجزيرة الرائعة على الجانب الآخر يرفضون العودة عبر الجسر. بدلا من اختيار العبارة.

لاستخدامها في الجسر ، يجب عليك دفع رسوم عبور!

جسر نهر سيدو ، الصين

هذا البناء الفولاذية المشدودة له لقب أعلى جسر في العالم ويربط شنغهاي مع تشونغتشينغ.

تم بناء هذا الجسر مقابل 100 مليون دولار فقط في عام 2009 ، ولا يتمتع هذا الجسر بإطلالة رائعة على الوادي أدناه فحسب ، بل إنه أيضًا واحد من أكثر الجسور ثباتًا على الإطلاق.