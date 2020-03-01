AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 04:02 م
زيت المحرك
زيت المحرك
Advertisements
اشرف عطية

يهتم محبو السيارات بالاعتناء بسياراتهم في كل الأوقات، وخصوصا في فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة فيجب الاعتناء بشكل استثنائي في هذا الوقت.وذلك لمساعدة السيارة علي تحمل الخدمة الشاقة بسبب طبيعة الجو صيفا في مصر وخصوصا إن كنت تنوي السفر لقضاء عطلة الصيف فيجب عليك تجهيز سيارتك لتفادي أي أعطال علي طرق السفر.


في هذا السياق نقدم لكم في قسم السيارات بصدي البلد بعض النصائح التي من شأنها زيادة كفاءة المحرك والسيارة بشكل عام.

 

دورة التبريد في المحرك

يجب عليك متابعة دورة التبريد في المحرك بشكل دوري و متابعة أي تسريب أو نقص في المياه أو تشقق في الخراطيم ويجب أن تبعد عن المياه العادية وتضع المياه الموصي بها من قبل شركات السيارات المشهورة لأن المياة العادية تتلف أجزاء داخلية في السيارة و تحدث صدأ داخل الريداتير.


نتيجة بحث الصور عن دورة التبريد في المحرك



تكييف الهواء

يجب التأكد من عمل نظام التكييف في السيارة والتأكد من عدم وجود سيور تالفة فيه لأن وجود أي سير تالف سيعوق عمل الأجزاء الأخري أيضا  لأنه في حال حدوث قطع في أي سير سيتلف السير الآخر و يعوق الطنابير عن العمل مما سيؤدي لتلف جزء آخر حتما.


 نتيجة بحث الصور عن التكييف في السيارة


فحص الإطارات


يوجد علاقة وطيدة بين الإطارات و استهلاك الوقوم و حمل الموتور ويوجد ايضا اطارات انسب للعمل صيفا و اخري انسب للعمل شتاء , هذه النوعية من الإطارات لها أجزاء جانبية أقصر من الإطارات الشتوية مع نقشة علي الإطار أقل بروزًا. كما أن الإطارات المناسبة لكل المواسم بديل جيد للإطارات الصيفية لو كنت ممن لا يرغبون في إزعاج أنفسهم بتغيير الاطارات في الصيف والشتاء. كما يجب فحص الإطارات والتأكد من ضغط الهواء داخلها .

 

نتيجة بحث الصور عن فحص الاطارات


فرامل السيارة

بطبيعة الحال صيفا تزيد درجة حرارة المعادن و بطبيعة عمل فرامل السيارة ميكانيكيا فإن درجة حرارتها ترتفع بطبيعة الامر و ان كنت تنوي السفر للسواحل صيفا فان درجة الحرارة بطبيعة البيئة ستصبع أعلى فيجب مراعاة صيانة الفرامل و تغيير التيل في مواعيدها لتجنب أي عطل بها.


اقرأ أيضا .. 

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور


.
زيت المحرك

يجب عليك مراعاة تغيير زيت المحرك قبل ميعاده لأن فصل الصيف يجعل المحرك عبارة عن غرفة احتراق حرفيا فيجب فحص زيت المحرك بشكل دوري و يجب الاهتمام بنوعية و لزوجة الزيت لأنها تختلف صيفا وشتاء لأن الشتاء تحتاج لزوجة اقل لبرودة الجو وصيفا تحتاج لزوجة أعلى لأن الزيت يتأثر بدرجة الحرارة وهو السائل المتلامس بشكل مباشر بأجزاء المحرك الداخلية الأكثر حساسية.


نتيجة بحث الصور عن زيت المحرك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لما تعطل فجأة .. احذر الاقتراب من هذه الأجزاء داخل السيارة

ترشيحاتنا

بعد تورم وجهها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ فريدة سيف النصر

بعد أزمة عزاء مبارك.. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة

نفس من الشيشة يزيد فرص تفشي كورونا

اعرف الصح.. هل البصل والثوم يحميان من كورونا ؟

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة

بصورة من الخلف.. نجلاء بدر تثير تساؤل جمهورها عن سبب إخفاء وجهها