نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

يهتم محبو السيارات بالاعتناء بسياراتهم في كل الأوقات، وخصوصا في فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة فيجب الاعتناء بشكل استثنائي في هذا الوقت.وذلك لمساعدة السيارة علي تحمل الخدمة الشاقة بسبب طبيعة الجو صيفا في مصر وخصوصا إن كنت تنوي السفر لقضاء عطلة الصيف فيجب عليك تجهيز سيارتك لتفادي أي أعطال علي طرق السفر.





في هذا السياق نقدم لكم في قسم السيارات بصدي البلد بعض النصائح التي من شأنها زيادة كفاءة المحرك والسيارة بشكل عام.

دورة التبريد في المحرك

يجب عليك متابعة دورة التبريد في المحرك بشكل دوري و متابعة أي تسريب أو نقص في المياه أو تشقق في الخراطيم ويجب أن تبعد عن المياه العادية وتضع المياه الموصي بها من قبل شركات السيارات المشهورة لأن المياة العادية تتلف أجزاء داخلية في السيارة و تحدث صدأ داخل الريداتير.









تكييف الهواء



يجب التأكد من عمل نظام التكييف في السيارة والتأكد من عدم وجود سيور تالفة فيه لأن وجود أي سير تالف سيعوق عمل الأجزاء الأخري أيضا لأنه في حال حدوث قطع في أي سير سيتلف السير الآخر و يعوق الطنابير عن العمل مما سيؤدي لتلف جزء آخر حتما.









فحص الإطارات



يوجد علاقة وطيدة بين الإطارات و استهلاك الوقوم و حمل الموتور ويوجد ايضا اطارات انسب للعمل صيفا و اخري انسب للعمل شتاء , هذه النوعية من الإطارات لها أجزاء جانبية أقصر من الإطارات الشتوية مع نقشة علي الإطار أقل بروزًا. كما أن الإطارات المناسبة لكل المواسم بديل جيد للإطارات الصيفية لو كنت ممن لا يرغبون في إزعاج أنفسهم بتغيير الاطارات في الصيف والشتاء. كما يجب فحص الإطارات والتأكد من ضغط الهواء داخلها .





فرامل السيارة

بطبيعة الحال صيفا تزيد درجة حرارة المعادن و بطبيعة عمل فرامل السيارة ميكانيكيا فإن درجة حرارتها ترتفع بطبيعة الامر و ان كنت تنوي السفر للسواحل صيفا فان درجة الحرارة بطبيعة البيئة ستصبع أعلى فيجب مراعاة صيانة الفرامل و تغيير التيل في مواعيدها لتجنب أي عطل بها.





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زيت المحرك

يجب عليك مراعاة تغيير زيت المحرك قبل ميعاده لأن فصل الصيف يجعل المحرك عبارة عن غرفة احتراق حرفيا فيجب فحص زيت المحرك بشكل دوري و يجب الاهتمام بنوعية و لزوجة الزيت لأنها تختلف صيفا وشتاء لأن الشتاء تحتاج لزوجة اقل لبرودة الجو وصيفا تحتاج لزوجة أعلى لأن الزيت يتأثر بدرجة الحرارة وهو السائل المتلامس بشكل مباشر بأجزاء المحرك الداخلية الأكثر حساسية.



