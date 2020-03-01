أعراض كورونا.. كحة والتهاب في الحلق.. شاهد

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن أعراض فيروس كورونا.









وقال "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «من أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتهاب بالحلق وكحة»، مؤكدًا أهمية زيارة الطبيب حال ظهور أعراض نزلات البرد العادية للوقاية من كورونا.









وتابع «العالم في مواجهة حاسمة مع فيروس كورونا ومحاصرة مدينة ووهان الصينية بقوات من الجيش خير دليل»، مؤكدا أهمية التزام المواطنين بتنفيذ كافة تعليمات الحكومات لمواجهة فيروس كورونا.









وأشار إلى أن فيروس كورونا وصل إلى أقصي درجات الاهتمام من القيادة السياسية للدولة المصرية.









وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية بصفة مستمرة لتجنب الإصابة بهذا الوباء اللعين.