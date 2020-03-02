الصحة توضح إجراءات تتبع المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا

اعلنت وزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد، عن رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، بالاضافهة الي متابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

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وأضافت "زايد" أنه بالنسبة لما يتم تداوله بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في فرنسا عائدة من مصر، قالت "نحن نسير بمعايير منظمة الصحة العالمية و اللوائح الصحية الدولية، ونشارك الصحة العالمية في البيانات وخط سير الحالات المصابة.

ولمعرفه اصابه الحالات بفيروس كورونا من مصر، يتم اتخاذ الاجراءات التالية:-

1- طلب بيانات المرضى من الجانب الاخر

2- تتبع الفوج السياحي.

3- أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

4- إرسال فريق طبي لعمل مسح لجميع الأماكن التي تردد عليها المصابيين وتطهيرها.

5- متابعة الأشخاص المخالطين للمصابين.

6- أن يكون المصاب قضى مدة 14 يومًا متواصلة داخل مصر.

7- عاد في اليوم ال 14 إلى بلاده.

8- يتم تشخيصه خلال 48 ساعة من الوصول.

واكدت وزيرة الصحة، ان في هذه الحالة تكون مصدر الإصابة هي مصر وجميع الحالات حتى الآن لا ينطبق عليها هذه الشروط، مما يؤكد أنها لم تخرج من مصر مصابة.

وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مصابة بالفيروس أو أي حالات اشتباه إصابة بالفيروس.