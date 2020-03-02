AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:07 ص
طارق العشرى
طارق العشرى
Advertisements
عمرو ابوبكر
علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن احتمالية تأجيل كافة النشاطات الرياضية في المغرب بسبب فيروس كورونا.

وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي عقب لقاء المصري ونهضة بركان "لم أعرف بقرار تأجيل النشاط الرياضي في المغرب سوى الآن".

وأضاف العشري: "بالتأكيد سنتخذ تدابيرنا، وأنا أثق في تدابير الدور الكبيرة مثل مصر والمغرب".

وأشار العشري الى أن الجهات المعنية ستتواصل مع السفير المصري في المغرب للاستفسار عن الأمر، ومن ثم سنتخذ كل ما يلزم لتفادي أي ضرر".

جدير بالذكر أن المصري تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في مصر بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي المصري مع نهضة بركان في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب، إذ يحتاج المصري للفوز لبلوغ نصف النهائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من نهضة بركان عقب إعلان مواجهة المصري في ربع نهائي الكونفدرالية

لن نلعب في مصر..أول رد فعل من مسئولي المصري عن أزمة ملعب الكونفدرالية

ننشر موافقة نهضة بركان على استضافة لقائي الذهاب والإياب في الكونفدرالية مع المصري

إعلان أسماء طاقم تحكيم مباراة المصري ونهضة بركان في الكونفدرالية

طارق العشرى يصطحب 30 لاعبا بمعسكر المصرى استعدادا لنهضة بركان بالكونفدرالية

الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري ونهضة بركان في ذهاب دور الـ 8

ترشيحاتنا

نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب

بعد أول هزيمة لـ ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 28

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو رقص جديد.. شاهد

أول تعليق من السفير الصيني على سفر هالة زايد لـ بكين

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

قتلوا الزوج بسم الصراصير.. الإعدام لربة منزل والمؤبد لـ عشيقيها بالزيتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو