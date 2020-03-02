بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

علق طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن احتمالية تأجيل كافة النشاطات الرياضية في المغرب بسبب فيروس كورونا.





وقال طارق العشري في المؤتمر الصحفي عقب لقاء المصري ونهضة بركان "لم أعرف بقرار تأجيل النشاط الرياضي في المغرب سوى الآن".





وأضاف العشري: "بالتأكيد سنتخذ تدابيرنا، وأنا أثق في تدابير الدور الكبيرة مثل مصر والمغرب".





وأشار العشري الى أن الجهات المعنية ستتواصل مع السفير المصري في المغرب للاستفسار عن الأمر، ومن ثم سنتخذ كل ما يلزم لتفادي أي ضرر".





جدير بالذكر أن المصري تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في مصر بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.





ويلتقي المصري مع نهضة بركان في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في المغرب، إذ يحتاج المصري للفوز لبلوغ نصف النهائي.



