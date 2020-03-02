في ليلة من ألف ليلة.. أسوان تشهد فعاليات الدورة السادسة لمهرجان طيبة الدولى للفنون.. شاهد





وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" تفاصيل الاحتفال بفعاليات الدورة السادسة لمهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذى يشارك فيه 50 فنان وفنانة يمثلون فرق من 9 دول عربية وأفريقية.





وحضر فعاليات الإفتتاح شهدت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان والدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان ، بالإضافة إلى كوكبة من رؤساء الوفود والفنانين العرب والأفارقة والأجانب ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ، وعدد من الأسر الأسوانية وأطفالهم ، فضلًا عن مشاركة خاصة لأطفالنا من نادى متحدى الإعاقة بالإسكندرية وأسرهم.





وخلال الإفتتاح نقلت الدكتورة غادة يحيى تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى أكد فى كلمته التى ألقتها نائب المحافظ عن ترحيبه لإستضافة أسوان لفعاليات هذا المهرجان الفنى والتراثى الكبير والذى يعد علامة بارزة فى سلسلة الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والإقتصادية والسياحية التى تشهدها عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى على مدار العام.





ولفت إلى أن ذلك يؤكد على أن أسوان واحة الأمن والأمان وكانت وستظل مقصدًا سياحيًا عالميًا بتنوع أنماطها ومقوماتها السياحية بآثارها الخالدة وطبيعتها الخلابة وطقسها الدافئ ، كما أشاد اللواء أشرف عطية بأهمية هذا المهرجان وإستضافته لمجموعة متميزة من الفنانين العرب والأفارقة التلقائيين والتشكيليين والموسيقيين بجانب فنانى المسرح مما يساهم بشكل فعال فى زيادة التقارب بين الشعوب لأن الثقافة والفنون يعتبروا من أهم جسور التواصل والتلاقى بين الدول.





وفى ختام كلمته تمنى محافظ أسوان كل النجاح والتوفيق لفعاليات هذه الدورة المتميزة من المهرجان وخاصة للبرنامج السياحى الذى تتضمنه الفعاليات ليكون جميع المشاركين فيه سفراء لنا فى تسويق المقومات السياحية لأسوان وهو الذى يتواكب مع جهود المحافظة للتسويق والترويج السياحى من خلال تشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات والتأكيد على أن أسوان تفتح ذراعيها دائما لإستقبال ضيوفها وزائريها بدفء مشاعر أهلها وشمسها الساطعة وصفحة نيلها الخالد .





ومن جانبها أوضحت الدكتورة هنا مكرم إلى دور المهرجان وهدفه فى التركيز وتسليط الضوء لإحياء الفنون والتراث الثقافى والفنى الذى تمتاز به مصر وباقى دول الوطن العربى والدول الإفريقية والأجنبية المشاركة وليكون هذا المهرجان بمثابة منصة هامة لتلاقى وإمتزاج وتكامل مختلف الفنون والموروثات الفنية والثقافية التى تساهم فى إثراء وغرس قيم ومفاهيم الفن والتراث الأصيل في نفوس أطفالنا وتعمل كحائط صد منيع أمام أى محاولات لطمس الهوية المصرية والنيل من شخصيتنا الوطنية وقوميتنا العربية وإنتماءاتنا الإفريقية.





كما كشفت هنا مكرم على أن فعاليات المهرجان تمتد على مدار ٤ أيام ويشارك فيها وفود وفرق فنون شعبية من ٩ دول مختلفة وهى ( السعودية والكويت والأردن وتونس والجزائر ولبنان والعراق و إسبانيا ، علاوة على مصر ).





مشيرة إلى أن الفعاليات تتضمن تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية والندوات العلمية والتثقيفية ، علاوة على رحلات ترفيهيه لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية التى تشتهر بها أسوان.





وقد أختتمت فعاليات حفل الإفتتاح بتبادل الدورع بين الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان والدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان وذلك تقديرًا لجهود محافظة أسوان ودعمها المتواصل لإنجاح فعاليات الدورة الحالية للمهرجان وغيرها من الدورات السابقة .

تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الافريقي والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء لياليها الفنية المستمرة التى تعد من ألف ليلةوليلة لأضفاء البهجة والسرور على عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة المشتى العالمى.