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منح أي مصاب بـ الإنفلونزا إجازة 4 أيام.. مقترح جديد.. شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن كافة فيروسات الجهاز التنفسي بما فيها كورونا تنتقل عبر الرزاز.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «معظم الدول تحاول تقليل التجمعات لمواجهة الفيروسات خاصة في فصل الشتاء»، مؤكدا أهمية الثقافة الصحية لمنع انتشار الفيروسات المعدية التي تستطيع المعيشة في الأماكن المغلقة لمدة قد تصل إلى 5 أيام.

وطالب بمنح أي شخص يعاني من الإنفلونزا إجازة 3 أو 4 أيام لمنع انتشار الفيروسات، ووقاية المريض نفسه من المضاعفات.

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