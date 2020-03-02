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مرأة

بعد اكتشاف حالتين.. كيف يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والكورونا؟

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:36 ص
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين

إليك أبرز أعراض إصابة طفلك بفيروس الكورونا وفقا لموقع هيلث ويعد معدل إصابة الأطفال بفيروس كورونا أقل مقارنة بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر وغيرها من الأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض المناعة.

أما عن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس مقارنة بأعراض الانفلونزا العادية هى أرتفاع  درجة حرارة الجسم لمدة 24 ساعة.

تعد أبرز الأعراض الاخرى التى تظهر على الطفل والمصاحبة لارتفاع درجة حرارة الجسم، هي الإصابة بالسعال الجاف  اكتر من ٥ ايام مع وجود حالات نادرة أصيبت بالكحة المصحوبة بالمخاط مع أرتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة لخافض الحرارة.

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على الجانب تعد أبرز أعراض الفيروس على الرئة وليس الجهاز التنفسى فيشعر الطفل بصعوبة في التنفس ونهجان.

تعد أبرز  الأعراض الاخرى هى تغير في لون الشفايف الطبيعي للطفل الى اللون الازرق وشعور الطفل بالم حاد فى العظام وفقدان الشهية.

بسبب شعوره صعوبة بلع الطعام.

كيف تحمى طفلك؟
وتتساءل الكثير من الأمهات عن الخطوات التى يجب اتخاذها لتحمى أطفالها، وفقا لموقع "parenting.nytimes".

ولا يزال الخبراء غير واضحين بشأن كيفية انتقال الفيروس كورونا ، لكن في هذه المرحلة ، يجب أن تتخذ كل أم نفس الخطوات  لحماية طفلها من نزلات البرد أو الأنفلونزا


حيل لتحمى طفلك من فيروس كورونا

كما قال الدكتور ميسنر يجب تشجيع الأطفال على غسل أيديهم بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل (يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء). 

وأضاف الدكتور ميسنر: يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال ، وبعد استخدام الحمام ، أو الخروج من المنزل، أو لمس شيء مثل القمامة".

إذا رأت شخصًا يسعل أو يعطس؛ فيجب توجيه الطفل بعيدًا عنهم قدر الإمكان.

وأوضح الدكتور ميسنر، قائلًا: "نعتقد أن إفرازات الجهاز التنفسي الناتجة عن الفيروسات لا يمكنها الانتقال أكثر من ستة أقدام".

ولفت إلى أنه يجب التأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الأنفلونزا.

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