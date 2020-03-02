عمر كمال يكشف عن اسم أغنيته الجديدة مع الراقصة جوهرة

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"





وظهر عمر كمال مع الراقصة جوهرة، خلال تناولهما العشاء في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة وعلق قائلًا "اغنية جديدة بم 💪".





أعلن ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال عن موعد طرح أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".





وكشف الثنائي في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عود البطل يوم التلات الساعة 6، حاجة هتعجبكم وهتعدى بنت الجيران وهتكسر مصر".





كانت نقابة المهن الموسيقية بدأت فى اتخاذ إجراءات نحو وقف أغانى المهرجانات ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوندكلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.





يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.





وشمل القرار مطربي مهرجانات كثيرين، مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وغيرهم كثيرون.



