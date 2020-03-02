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رياضة

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:31 ص
البرازيلي فينيسيوس
البرازيلي فينيسيوس جونيور
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محمد رشاد
أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي ، سعادته بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، في شباك برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، .

رونالدو تواجد في ملعب ، لحضور مباراة الكلاسيكو بين فريقه السابق ريال مدريد أمام برشلونة فى إطار مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. 

وانتهت المباراة بفوز الميرنجي بهدفين دون رد، وسجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد.

وقام رونالدو بالتصفيق للاعب البرازيلي الشاب عقب تسجيل الهدف الأول من مدرجات ملعب السانتياجو برنابيو الذي كان شاهدا يوما ما على تألق الدون مع الفريق الملكي .

ثم احتفل فينيسيوس على طريقة رونالدو الشهيرة، بعدما هز شباك البلوجرانا.

يذكر أن رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018 وانتقل ليوفنتوس.

رونالدو يصفق لـ فينيسيوس بعد هدفه في برشلونة.. والبرازيلي يقلد الدون.. صورة
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