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أخبار العالم

اسكتلندا تعلن عن حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:35 ص
اسكتلندا تعلن عن
اسكتلندا تعلن عن حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا
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أ ش أ
أعلنت إسكتلندا إصابة أحد مواطنيها القادمين من إيطاليا بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمرض القاتل إلى 36 شخصا في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "ذا ميل أونلاين" إن المصاب من مدينة تايسايد بوسط إسكتلندا، وأنه عاد مؤخرا من شمال إيطاليا التي تعاني من أعلى معدل للإصابة بعد الصين، فيما تحاول السلطات السعي لملاحقة أي شخص على علاقة بالحالة المكتشفه. 

يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان اليوم عن إصابة 12 حالة جديدة في إنجلترا بكل من ساري وإسيكس ولندن وويست يوركشير ومانشيستر وهيرتفوردشير وجلوسترشير.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه الحالات المصابة في بريطانيا، حاول رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة التأكيد لشعبه أنه يسيطر على الأزمة الصحية عن طريق زيارته اليوم لمركز الخدمات الصحية في كوليندال بشمال لندن.

وفي كلمة اليوم جاءت قبيل الإعلان عن الحالة الإسكتلندية، قال جونسون:"عثرنا على 35 شخصا في هذه البلاد يعانون أو كانوا يعانون من المرض ومن الواضح أن هناك الكثير من هذه الحالات، هذا الأمر يبدو أنه سينتشر أكثر من الآن".

ويعتزم رئيس الوزراء عقد اجتماع غدا للجنة الطواريء "كوبرا" لبحث رد الفعل على إنتشار الأزمة الحالية وذلك مع كبار المسؤلين بمن فيهم الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين.

وقالت ستورجين في تصريحات عقب الكشف عن الحالة الإسكتلندية:"علينا التفكير بالبداية في المريض الذي جرى الكشف عن إصابته اليوم بفيروس كورونا"، معربة عن خالص التمنيات له بالشفاء.

وأكدت استعداد اسكتلندا للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجب العلم بعدم وجود علاج له حتى الأن أو لقاح.
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