بسبب خلافات على شقة إيجار.. شاب يقـ.ـتل تاجر عقارات بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر خلال مشاجرة بينهما في مدينة نصر.

شاب يقتل تاجر في مشاجرة بمنطقة مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة تاجر عقارات داخل منزله في مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة تاجر وبها كدمات وطعنات مختلفة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بسب خلافات بينهما على شقة إيجار.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.