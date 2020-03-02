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رياضة

آرسنال يسعى لتخطي أحزانه الأوروبية أمام بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:34 ص
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق آرسنال، ضيفًا على نظيره بورتسموث، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى آرسنال في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره وتخطي أحزانه، بعد أن ودع بطولة الدوري الأوروبي مبكرًا على يد أولمبياكوس اليوناني، يوم الخميس الماضي.

ويعيش آرسنال فترة صعبة حاليًا على الصعيد المحلي ايضًا، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة.

ويستهدف آرسنال التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتعويض جماهيره، عن إخفاقات هذا الموسم.

في المقابل، يأمل فريق بورتسموث في تفجير مفاجأة الفوز، وإقصاء آرسنال من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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