الحصيلة العالمية لوفيات كورونا القاتل تتجاوز الـ 3 آلاف.. تقرير

جاء ذلك بعد تسجيل الصين الإثنين 42 حالة وفاة جديدة، كما تسبب الفيروس في إصابة أكثر من 88 ألف شخص في نحو 60 بلدا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.





وحضّت منظمة الصحة العالمية الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بالفيروس والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس.





وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية تشخيص الإصابة في مراحلها الأولى و"تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، توفير الرعاية للمصابين بعوارض مرض خفيفة، ورعاية قصوى المصابين بعوارض حادة".





وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجّلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس ، وتم تسجيل 202 اصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوباي.





كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، هذا الاثنين، أنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 3 إصابات.





وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاصابتين تم تسجيلهما في ولاية البليدة الواقعة شمال البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 53 وابنتها البالغة من العمر 24 عامًا، مضيفة أنه جرى التكفل بالحالتين ووضعهما تحت الحجر الصحي.





كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في البلاد. وسجلت 476 اصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية ما يرفع عدد الإصابات الى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين ،





وتوفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن امس الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الاميركية.





وسجلت إيطاليا نحو 500 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما اعلنت السلطات الصحية امس الأحد.





ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص اصابة نحو 1700 شخص في البلاد، وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.





كما شهدت إيطاليا امس الأحد وفاة خمسة أشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا و فينيتو.





وسجلت إيران 11 وفاة اضافية ما رفع الحصيلة الرسمية الى 54 وفاة على الأقل. وبلغ العدد الاجمالي وفق السلطات 978 اصابة، بينها 385 جديدة ، وفي ألمانيا ارتفع عدد الاصابات الاحد الى 129 حالة حتى الآن.







