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بريطانيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أفاد التليفزيون المصرى، فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن بريطانيا أعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبيريسوس، من أن "الخوف والذعر الذي أثاره فيروس كورونا الجديد قد يكون له نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية أكثر خطورة من الإصابة بالفيروس نفسه".
 
وخلال كلمة له في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، أدان جبيريسوس "الوصمة التي باتت تلاحق بعض الدول بسبب الفيروس"، مشددًا على ضرورة أن يتحد العالم لمواجهة الفيروس.

وخلال المنتدى، قال رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، إن التراجع في الأسواق المالية إذا استمر على هذا النحو، فستكون له عواقب كارثية على تمويل المساعدات الإغاثية والإنسانية.


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