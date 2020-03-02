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محافظات

تداول 593 شاحنة و37 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة

أعلن المركز الإعلامي لموانى البحر الأحمر،عن تداول 593 شاحنة و37 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 161 شاحنة و12 سيارة، بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهما 119 شاحنة و17 سيارة فيما غادر الميناء أمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 162 شاحنة و5 سيارات .

وفى ميناء نويبع ، يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهما 29 شاحنة وسيارتين فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهما 122 شاحنة وسيارة  واحدة بينما يستقبل ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى .
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