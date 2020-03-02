إعلان حالة الطوارئ القصوى في فلسطين بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن السلطات الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية القصوى في جميع أرجاء البلاد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، والمسئول عن ملف كورونا، كمال الشخرة: " أعلنا حالة الطوارىء الوطنية القصوى وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا في فلسطين، ولم تسجل أي إصابة حتى الآن في قطاع غزة".
وأضاف: "حميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها".
وتابع: "الوزارة تجري تقييمًا لاستعدادات قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتم الاطلاع على منطقة العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين".