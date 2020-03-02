إعلان حالة الطوارئ القصوى في فلسطين بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن السلطات الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ الوطنية القصوى في جميع أرجاء البلاد، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، والمسئول عن ملف كورونا، كمال الشخرة: " أعلنا حالة الطوارىء الوطنية القصوى وهناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا في فلسطين، ولم تسجل أي إصابة حتى الآن في قطاع غزة".





وأضاف: "حميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها".



