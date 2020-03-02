AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إلزام المحكوم عليهم في أنصار بيت المقدس بسداد 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:29 م
محاكمة انصار بيت
محاكمة انصار بيت المقدس
Advertisements
أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بحكمها على متهمين بينهم هشام عشماوي بالاعدام شنقا في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".

وقررت المحكمة حرمان المحكوم عليهم من التصرف في اموالهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، والزامهم بدفع ١٥٠ مليون جنيه لوزارة الداخلية، وعزلهم من وظائفهم الاميرية.


صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم على 208 متهمين في قضية أنصار بيت المقدس

إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي في قضية أنصار بيت المقدس ..صور

قبل لحظات من النطق بالحكم.. الجنايات تعرض آلاف الاوراق من قضية أنصار بيت المقدس.. صور

الإعدام شنقا لـ 37 متهما في قضية أنصار بيت المقدس

ترشيحاتنا

هل تصح صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بـ5 دقائق ؟

هاجم والد أدهم الكيكي.. شوبير يوجه رسالة حاسمة لـ جماهير الاهلي والزمالك

قرار جمهوري بتعيين ٤ أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

سعر الدولار يواصل الارتفاع في جميع البنوك بسبب فيروس كورونا

جحيم رادس..الترجي يسعى للحصول على 50 ألف مشجع في مباراته أمام الزمالك

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة سكر تعتدي على ممرضة وتسبب حالة فوضى بمستشفى.. تفاصيل

مختلف وملفت.. جويل مردينيان بـ لوك جريء

اسعار صيانات وتشغيل نيسان صني nissan Sunny 2020