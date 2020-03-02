شعراء من 4 دول عربية في الحلقة الحادية عشرة من مسابقة شاعر المليون

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، ثالث حلقات المرحلة الثانية من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك بمشاركة 6 شعراء من 4 دول عربية (الإمارات والسعودية والكويت والعراق).





وسيشارك في الحلقة كل من: محمد البندر المطیري ومطرب بن دحيم العتيبي وراكان بن وليد الراشد من السعودية، وحمدة المر من الإمارات، ومحمد حسين الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.





وكانت الحلقة السابقة قد شهدت تأهل كل من أحمد بن جدعان العازمي من الكويت بنتيجة 48/50، وخالد القصيري الجهني من السعودية بنتيجة 47/50، للمرحلة القادمة بقرار لجنة التحكيم، فيما سيُعلن الإعلاميّان حسين العامري وأسمهان النقبي، مقدما البرنامج، في بداية الحلقة الحادية عشرة عن المتأهلِين من الحلقة الماضية، حيث يتنافس من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون، كل من برزان السحيم الشمري من العراق، وحمود خلف القحطاني وزايد عايض الرويس من السعودية، ومبارك بالعود العامري من الإمارات.





يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها على مراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ 48 شاعرًا ضمن 8 أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضًا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.





أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيُقدّم فيها الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتمّ إعطاؤهم درجات من 30 % دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع وتمثل نسبة 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الستة ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %. ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60 %)، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.