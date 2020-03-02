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أخبار البلد

وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:08 م
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم
سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة الدكتور محمد هانئ غنيم ٣٠ دراجة بخارية لذوي الإعاقة في محافظة بني سويف، وذلك في ثاني محطاتها بالمحافظة. 

وأعربت القباج عن سعادتها بتسليم الدراجات البخارية لذوي الإعاقة والتي كانت متوقفة منذ عام ٢٠٠٨، مشيرة إلى مساهمة من بنك ناصر الاجتماعي والمحافظة وجمعية رعاية المؤسسات. 

وأعلنت القباج عن توفير ٥ آلاف قرض لأبناء المحافظة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لكل قرض، لكي يكون المجتمع نشيطا ومنتجا.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشمل ذوي الإعاقة بحماية اجتماعية شاملة، وتقدم قروضًا لذوي الإعاقة تدعو لتدريبهم وتشجعيهم وخروجهم للعمل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق نسبة ٥٪ الخاصة بعمل ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات العامة والخاصة. 

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد في محافظة بني سويف، مشيرة إلى أن محافظات  الوجه القبلي قريبة إلى قلبها وأكثر سعادة عند التواجد مع الأبناء من ذوي الإعاقة. 

ولفتت القباج إلى أن الأبناء من ذوي الإعاقة يحتاجون للدعم والتشجيع، مؤكدة أن الوزارة تسعى لأن يكون مكان ذوي الإعاقة في المجتمع بإخراج طاقاته وإتاحة كافة المباني لهم؛ فيما شددت على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
وزيرة التضامن: توفير 5 آلاف قرض لأبناء محافظة بني سويف.. صور
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