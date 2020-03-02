AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. دار الإفتاء ترد

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:44 م
هل يجوز إخراج زكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. دار الإفتاء ترد
Advertisements
يارا زكريا
هل يجوز إخراج زكاة المال لليتيم.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك». 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز دفع زكاة المال وإخراجها لليتيم المستحق لها سواء أكان طفلًا أو صبى أو طالب يدرس بالجامعة. 

وتابع أمين الفتوى: أنه ربما يحتاج إلى المال ليتولى نفقات حياته؛ فيجوز إخراج زكاة المال له سواء أكان هذا اليتم ذكرًا أو أنثى. 


هل يجوز إخراج الزكاة أو الصدقات لسداد دين الام المتوفية ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب عوضين قائلًا: سداد الدين لا يكون واجبًا على الإنسان بعد وفاة صاحب الدين، لأن الديون تسدد من التركة، فلا تركة إلا بعد سداد الديون.
وأشار الى أنه إن عجزت التركة بعد سداد الدين فلا إجبار على الأبناء إلا تطوعًا أن يقوموا بسدادها إبراءًا لذمة الميت وحتى يرضى الله عنهم.

واستشهد بما روى عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ﷺ قال: نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه رواه أحمد والترمذي وحسَّنه، فإذا ستقضى البنت سداد هذا الدين عن أمها من مالها الخاص بها فأرحج أن يكون ذلك من باب الصدقة لكنها لاتحتسب من الزكاة، لأن وقت تسديد هذا الدين يشترط فى المال الذى يخرج عليه الزكاة أن يكون مملوكًا ملكًا مستقرأ وفى حيازة المزكى، وهذا المال ليس فى حيازتها، وبالتالى لو أخرجته جزائها عظيم ولكنها تحتسب صدقة.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وواصل «ممدوح» أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها

هل يجوز للجدة إعطاء الزكاة لحفيدها المريض؟.. أمين الفتوى يجيب

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح| فيديو

حكم مساعدة الأيتام في الزواج من مال الزكاة أو الصدقة .. الإفتاء تجيب

حكم إعطاء الزكاة لقريب متعثر

هل يجوز أن أعطى زكاة مالي إلى أبناء أختي

ترشيحاتنا

نزيف في الأنف ثم الموت.. مرض غامض في اثيوبيا يثير الرعب

عقوبات مغلظة.. اجتماع طارئ فى الكاف لحسم أحداث مباراة الزمالك والترجي

الأزمات تحاصر الترجي قبل مواجهة الزمالك بأبطال إفريقيا.. تفاصيل

عاجل| السلطات الفرنسية تواصل إغلاق متحف اللوفر بسبب كورونا

هاجم والد أدهم الكيكي.. شوبير يوجه رسالة حاسمة لـ جماهير الاهلي والزمالك

الرعب يجتاح بريطانيا بعد الاشتباه بإصابة مرضى سرطان بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة عالقة على القضبان.. وقائدها ينجو بأعجوبة

زوجان ينفقان 50 ألف دولار لاستنساخ كلبهما الأليف.. أنقذهما من ثعبان سام