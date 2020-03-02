الاتحاد الآسيوي يعلن عن موعد جديد لمباريات أندية الشرق

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شهري مايو ويونيو المقبلين موعدًا جديدًا لمباريات دوري أبطال آسيا في شرق القارة، والتي تم تأجيلها بعد تفشي "فيروس كورونا" في شرق القارة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد القاري، الاثنين، مع ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية، حيث اتفق ممثلون عن في منطقة شرق آسيا على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في البطولة.





وقرر الاتحاد الآسيوي الإبقاء على موعد المباراة النهائية في دوري الأبطال على ذات الموعد الذي حدد في وقت سابق وهو الذهاب يوم 22 نوفمبر في الشرق، الإياب يوم 28 نوفمبر في الغرب.