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برلمان

تسجيل صوتي وسائل مطهر.. نصائح وإجراءات البرلمان للحماية من فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي
بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، تسجيلا صوتيا يتضمن نصائح للعاملين بالمجلس للوقاية من فيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس، عن اكتشاف ثانى حالة مصابة بالفيروس.

وقامت الأمانة العامة للمجلس، بوضع  سائل مطهر لغسل اليدين، فى جنبات المجلس، فى إطار الإجراءات الإحترازية، التى يقوم بها مجلس النواب لحماية العاملين من أى عدوى، وأكد التسجيل الصوتى الذى بثته الإذاعة الداخلية على ضرورة غسل اليدين بصورة دائمة .

وتضمنت النصائح الوقائية  ضروة التوجه لاقرب مستشفى فى حال وجود سخونية شديدة أو سعال ، فى إطار الإجراءات الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت زارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية،  أعلنت أمس الأحد، اكتشاف حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة اكتشتف حالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه والتأكد من النتائج المعملية التى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقي الآن الرعاية الطبية اللازمة.
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