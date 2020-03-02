تسجيل صوتي وسائل مطهر.. نصائح وإجراءات البرلمان للحماية من فيروس كورونا

بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، تسجيلا صوتيا يتضمن نصائح للعاملين بالمجلس للوقاية من فيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس، عن اكتشاف ثانى حالة مصابة بالفيروس.





وقامت الأمانة العامة للمجلس، بوضع سائل مطهر لغسل اليدين، فى جنبات المجلس، فى إطار الإجراءات الإحترازية، التى يقوم بها مجلس النواب لحماية العاملين من أى عدوى، وأكد التسجيل الصوتى الذى بثته الإذاعة الداخلية على ضرورة غسل اليدين بصورة دائمة .





وتضمنت النصائح الوقائية ضروة التوجه لاقرب مستشفى فى حال وجود سخونية شديدة أو سعال ، فى إطار الإجراءات الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين.





وكانت زارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأحد، اكتشاف حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".



