ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في قطر

أعلنت السلطات القطرية ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة القطرية اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وأضافت أن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.





وأضاف البيان "هم من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".





وتابعت أن المواطنين ضعوا قيد العزل التام، وأنهم في حالة مستقرة ولم يخالطوا أفرادا من المجتمع منذ وصولهم.



