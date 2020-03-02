إحالة محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار إلى محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج

قررت الدائرة 25 جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي احالة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراي أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج لدى الدائرة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار اسامة جامع احالة محاكمة المتهمين الي دائرة اخري امام المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال ابو طالب و هيثم الطنطاوي واحمد الحوفي وامانة سر عادل الشيخ و عبد المجيد حلمي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "م. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.





باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".





وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.





وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.





وقال الشاهد تامر مصطفى راغب،نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، إن شركة "تراي أوشن" شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها و شهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9 /2012 حتى 2 /2012 قيام كلا من "م. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و "م. ف" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى عدد من البنوك إلى ثلاث جهات دون وجه حق.