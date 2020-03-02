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برلمان

لمواكبة الظروف الاقتصادية.. برلماني يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن زيادة أعداد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة إلى 15 مليون مواطن جاء طبقا لخطة الحكومة بزيادة الأعداد كل عام لتغطية الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن هذه الخطة لم تكتمل بعد.

وطالب بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة زيادة قيمة المعاش الحالي للبرنامج لتصبح 650 جنيها بدلا من 450 جنيها، وذلك لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم وارتفاع الأسعار.

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وطالب النائب، وزارة التضامن بعمل قياس أثر للمستفيدين من المعاش، لمعرفة ما إذا كان المعاش كافيا لهم أم لا، فضلا عن تحديث البيانات لمعرفة الأسر التي خرجت من تحت خط الفقر، وإضافة أسر جديدة.

ونوه النائب إلى أن برنامج تكافل وكرامة يغطي 50% فقط من الأسر تحت خط الفقر، حيث يشمل 15 مليون مواطن، فيما تبلغ أعداد المواطنين تحت خط الفقر حاليا 32 مليون مواطن في مصر.
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