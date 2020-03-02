تدريبات قوية لرباعي حراس الزمالك استعدادا للترجي

يؤدي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق ، استخدم خلالها المدرب بعض الأدوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعي محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي على أمور خاصة، منها سرعة رد الفعل ، والتعامل مع التسديدات عن قرب.





وحرص عبدالسلام علي الإشادة بالرباعي على ظهورهم بشكل قوي ، وثبات المستوى الفني لهم سواء الذي يشارك والذي لا يشارك بالمباريات.



