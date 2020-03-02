تدريبات قوية لرباعي حراس الزمالك استعدادا للترجي

يؤدي حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق ، استخدم خلالها المدرب بعض الأدوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعي محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي على أمور خاصة، منها سرعة رد الفعل ، والتعامل مع التسديدات عن قرب.
وحرص عبدالسلام علي الإشادة بالرباعي على ظهورهم بشكل قوي ، وثبات المستوى الفني لهم سواء الذي يشارك والذي لا يشارك بالمباريات.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.