وزير الصحة السابق يحذر: جسمك مكسر ومزاجك مش رايق ودفيان شوية.. احتمال عندك كورونا

قال محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا ولم يعرف ثم يشفى ولم يعرف ايضا؛ مرددا: «ممكن 3 ياخدو الفيروس وواحد بس اللي ياخد المرض».





وتابع خلال حلقة اليوم من برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» ويقدمه الإعلامي «عمرو عبد الحميد»،: «تلقى الجسم العدوى غير حمل المرض، ممكن الواحد يحس أن جسمه مكسر ومزاجه مش رايق ودفيان خفيف، ويومين ثلاثة وينهي الأمر ويشفى جسده من الكورونا».





وأكد تاج الدين، أن البعض يحمل المرض ثم يأتي إليهم أعراض المرض بصورة قوية، منوها أن هناك فرق أيضا بين الزكام والبرد.





وأشار تاج الدين، أن أعراض البرد والكورونا متشابهة جدا ولكن يجب فحص كل الواردين من الأماكن التي بها عدوي.





ونوه تاج الدين، إلى أهمية الكمامة حيث تجعل الأنسان لا ينقل أو يتلقى عدوى من شخص مصاب ببرد أو أي مرض عن طريق جهاز التنفس.