مصرع شابين وإصابة 2 آخرين في حادثين بالبحيرة

لقى شابان مصرعها، كما أصيب آخران بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادثتى انقلاب وتصادم بطرق البحيرة وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى بإدكو لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان الأول من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق شبراخيت دمنهور وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من "أحمد حسين رحب" 16 سنة، " فارس أكرم محمد "18 سنة ومقيمين بقرية دربك.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل عند مدخل المدينة وأسفر الحادث عن إصابة كل من " محمد ف ا "٢٣سنة جرح رضى بالذقن من الناحية اليسرى وجروح متفرقة بالزراعين و"هانى م ا" ٣٥سنة برج رشيد اشتباه كسر بالفقرات القطنية.

وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى المركزى بإدكو لاتخاذ العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

