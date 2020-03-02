رد فعل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق بعد حبس حسام حبيب

شارك المنتج ياسر خليل، خبر الحكم بالسجن لمدة عام للفنان حسام حبيب، بعد اتهام الأخير بالشروع في قتل الأول، لإشهاره سلاحًا في وجهه أمام منزله.





ولم يقم ياسر خليل بالتفاعل بالإعجاب أو كتابة أي تعليق على خبر حبس (حسام حبيب)، مكتفيًا بالابقاء على الخبر على يوميات حسابه الشخصي على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك.





يأتي ذلك، بعد الحكم بحبس حسام حبيب لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، في الدعوى رقم رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، لشروعه في قتل ياسر خليل، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق، في القضية التي تعود إلى ديسمبر 2019.





خبر حبس حسام حبيب، لمدة عام، أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، بين الكثير من النشطاء، بسبب تسائلهم عن السبب الذي دفعه للتشاجر مع ياسر خليل، (مدير أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب، السابق).