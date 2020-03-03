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سيارات

تعرف على السعر الخيالى لـ مرسيدس زلموكة المستعملة.. التفاصيل بالفيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة تذبذب كبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.


ونستعرض في السطور التالية السيارة مرسيدس زلموكة موديل 1987 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.


جذبت السيارة مرسيدس زلموكة موديل 1987 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.


تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.


ويتراوح سعر السيارة مرسيدس زلموكة موديل 1987 والقريبة منها ما بين 130 ألفا لـ 140 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.


ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة مرسيدس زلموكة موديل 1987 في سوق السيارات المصرية.

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