إعلامية كويتية: الزج باسم مصر بين الدول المصابة بـ كورونا باطل

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على إعلان وزارة الداخلية الكويتية، بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، كخطوة ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" بأن القرار لا يعنى أن مصر مصابة بالفيروس، لافتة إلى أن مصر لم تسجل حالات إصابة بالفيروس المستجد.
وتساءلت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، على أي أساس تم وضع مصر بين قائمة الدول المصابة بالفيروس وهيم (إيران، الصين، العراق، هونج كونج، كوريا، تايلند، إيطاليا)، مشيرة إلى أن إقحام اسم مصر باطل وما وراء هذه المحاولات إخوان الشياطين، قائلة "لن تنالوا مبتغاكم يا فيروس الإخوان .. مصر محفوظة ولن يمسها الله بسوء".
ولفتت "الرشيد"، إلى أن زيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى الصين بتوجيه من الرئيس السيسي حملت رسائل مهمة بأن مصر تمد يد العون للصين لحمايتها من الفيروس المستجد، مشيرة إلى مصر كما نجحت في القضاء على فيروس سي ستنجح ايضا فى القضاء على كورونا حيث أهدت الدكتورة هالة زايد القائم بأعمال وزير الصحة الصيني هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المستلزمات الطبية الوقائية، كرسالة تضامن من الرئيس، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).