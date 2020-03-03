إعلامية كويتية: الزج باسم مصر بين الدول المصابة بـ كورونا باطل





وتساءلت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، على أي أساس تم وضع مصر بين قائمة الدول المصابة بالفيروس وهيم (إيران، الصين، العراق، هونج كونج، كوريا، تايلند، إيطاليا)، مشيرة إلى أن إقحام اسم مصر باطل وما وراء هذه المحاولات إخوان الشياطين، قائلة "لن تنالوا مبتغاكم يا فيروس الإخوان .. مصر محفوظة ولن يمسها الله بسوء".



