آرسنال يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق ارسنال الانجليزي في التأهل الي دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بفوزه على فريق بورتسموث بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور الـ 16، بالمباراة التي اقيمت اليوم الاثنين.





افتتح اللاعب اليوناني سكوراتيس التسجيل للجانرز في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد عرضية رائعة من زميله نيلسون، قابلها سوكراتيس بتسديدة قوية سكنت شباك حارس بورتسموث، لينهي الشوط الأول بتقدم الفريق بهدف نظيف.





وبعد أقل من 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استغل الشاب إدوارد نيكيتاه عرضية جديدة من نيلسون وحولها داخل الشباك.





وشهدت المباراة إجراء تبديل اضطراري مُبكر في الدقيقة 17، بعد تعرض لوكاس توريرا للإصابة.



