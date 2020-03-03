جلسة الخطيب مع فايلر..تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي





وكشف عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الخطيب رئيس الأهلي ، المتواجد مع بعثة الفريق في جنوب إفريقيا سوف يعقد جلسة مع المدير الفني من أجل اخبار المدير الفني بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بغض النظر عن نتائج الفريق في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد المستوى المتميز الذي قدمه الفريق تحت قيادة السويسري منذ بداية الموسم.



