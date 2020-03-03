جلسة الخطيب مع فايلر..تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موسمين، ويوجد فيه شرط جزائي بعدم تفعيل الموسم الثاني في حالة خسارة الدوري أو دوري أبطال افريقيا.
وكشف عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الخطيب رئيس الأهلي ، المتواجد مع بعثة الفريق في جنوب إفريقيا سوف يعقد جلسة مع المدير الفني من أجل اخبار المدير الفني بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بغض النظر عن نتائج الفريق في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد المستوى المتميز الذي قدمه الفريق تحت قيادة السويسري منذ بداية الموسم.
ويلتقي الأهلي ، فريق صن داونز في اياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، السبت المقبل ، بعد ان حقق الفوز في الذهاب بثنائية نظيفة في القاهرة.