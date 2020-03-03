محمد فاضل: مينفعش نكتب على مسلسل عبارة «لمن هم فوق الـ 12 عاما»

كشف المخرج محمد فاضل عن الفرق بين الدراما التلفزيونية والمسرح والسينما، قائلا: "يجب ان تهتم الدراما التلفزيونية بالمحتوى والرسالة حيث إنها تدخل كل منزل، وتستهدف جمهورا عائليا".





وتابع فاضل خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى " والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "هناك قواعد واساسيات تحكم العمل الدرامي التلفزيونية فى كل دول العالم".





وأوضح المخرج محمد فاضل: "الدراما تقدم لكل الأسرة التلفزيونية، مينفعش نكتب على مسلسل عبارة لمن هم فوق الـ12 عاما"، لافتا إلى أن المخرج قديما كان لا يجرؤ على تغيير كلمة واحدة فى السيناريو دون الرجوع للمؤلف.





وأشار المخرج إلى أنه لا يحبذ وجود "ورش تأليف" فى كتابة الأعمال الدرامية، مضيفا: "المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة كان المخرجون يقدرونه كثيرا، ولا يجرؤون على تغيير أي حرف كتب فى السيناريو".