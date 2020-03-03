31 وفاة جديدة.. الصين تعلن ارتفاع أعداد ضحايا كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.



وكان متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، قال: إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبار سيتحدثون في مؤتمر هاتفي صباح غد الثلاثاء لتنسيق المواقف بشأن الاستجابة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.





ويأتي هذا متزامنا مع استمرار ظهور حالات جديدة من الإصابات خارج الصين ومع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يتجاوز 3000 شخص.





وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.