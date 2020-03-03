حالة حرب.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن الطوارئ في بلاده بسبب كورونا

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع المؤسسات في بلاده، لمدة 24 ساعة وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد





وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا





وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 34.





وذكرت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.





فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، عن احتمالية توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف هذا العام.





وأكد بنس، أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا يزال منخفضا، مضيفا في كلمة له حول فيروس كورونا: "لدينا 43 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة".



