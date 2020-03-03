AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 34 حالة وفاة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 34 حالة. 

وذكرت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.

وكان متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، قال إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبار سيتحدثون في مؤتمر هاتفي صباح غد الثلاثاء، لتنسيق المواقف بشأن الاستجابة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا متزامنا مع استمرار ظهور حالات جديدة من الإصابات خارج الصين ومع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يتجاوز 3000 شخص.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258

أمريكا تؤكد تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بـ فيروس كورونا

أرقام صادمة.. كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أم العيال خانت جوزها وحبسته.. الضحية أمام المحكمة: مراتى حطت عينيها على صديقى وعشقته فى الحرام

قرار جديد من هاني شاكر بشأن مطربى المهرجانات.. فيديو

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد

دوري أبطال إفريقيا .. بماذا وعد الخطيب لاعبي الأهلي حال الفوز على صن داونز؟

على متن الطائرة.. أحاديث جانبية بين مدربي الأهلي وصن داونز عن مباراة الذهاب

أحمد بلال: شيكابالا قام بفعل فاضح وزعلان منه جدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها