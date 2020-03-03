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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا ليلا.. استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:55 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #هاني_شاكر؛ وذلك بعد تسريب أغنية "عود البطل" لـ8 حسن شاكوش وعمر كمال بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء.

علقت الفنانة رشا مهدي على ما يتردد من أنباء وشائعات حول فيروس كورونا الجديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مصافحتها، خلال مشاركتها في اجتماع بالمجموعة الوزارية؛ خوفا من كورونا.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عود_البطل؛ وذلك بعد تسريب أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة "عود البطل" قبل طرحها بساعات قليلة.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية "عود البطل"، للمطرب الشعبي حسن شاكوش، والفنان عمر كمال، بعد تسريبها قبل طرحها بساعات قليلة. 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #تركي_ال_الشيخ بعد إعلانه تقديم استقالته الشرفية من النادي الأهلي، لثاني مرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

عبرت  الفنانة هنا الزاهد عن غضبها من بعض رواد السوشيال، بسبب استخدامهم الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.
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