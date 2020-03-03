قبل طرحها بساعات.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية عود البطل، للمطرب الشعبي حسن شاكوش ، والفنان عمر كمال ، بعد تسريبها قبل طرحها بساعات قليلة.





ولقيت الأغنية مشاهدات عالية حيث جرى تداولها بشكل واسع عبر "يوتيوب، وفيسبوك وتويتر" قبل طرحها رسميا من قبل حسن شاكوش وعمر كمال، في السادسة من مساء اليوم.





تأتي كلمات الأغنية كالتالي :





شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع





عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى





يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى





عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف





جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى





واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى





لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة





محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا





يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى





يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة





عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى





علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة





الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية





وسبق أن تعاون حسن شاكوش مع عمرو كمال في اغنية بنت الجيران والتي حققت نجاحا كبيرا بعد تداولها على مستوي العالم لتحتل الأولى عالميا على الساوند كلاود في أيام قليله.





يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.