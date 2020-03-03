AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل طرحها بساعات.. تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:42 ص
اغنية عود البطل
اغنية عود البطل
Advertisements
مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية عود البطل، للمطرب الشعبي حسن شاكوش، والفنان عمر كمال، بعد تسريبها قبل طرحها بساعات قليلة. 

ولقيت الأغنية مشاهدات عالية حيث جرى تداولها بشكل واسع عبر "يوتيوب، وفيسبوك وتويتر" قبل طرحها رسميا من قبل حسن شاكوش وعمر كمال، في السادسة من مساء اليوم.

تأتي كلمات الأغنية كالتالي :

شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى

واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة

محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة

عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى

علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية

وسبق أن تعاون حسن شاكوش مع عمرو كمال في اغنية بنت الجيران والتي حققت نجاحا كبيرا بعد تداولها على مستوي العالم لتحتل الأولى عالميا على الساوند كلاود في أيام قليله. 

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نجاح بنت الجيران.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة مع شاكوش

بعد بنت الجيران.. تعرف على اسم أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة

بعد نجاح بنت الجيران.. حسن شاكوش يعلن عن ثانى أقوى أغنية..شاهد

بنت الجيران يقترب من 140 مليون مشاهدة.. فيديو

هتعدى بنت الجيران.. حسن شاكوش وعمر كمال يتحديان هاني شاكر ويطرحان عود البطل في هذا الموعد

محمد عساف يشعل السوشيال ميديا بغناء "بنت الجيران".. فيديو

ترشيحاتنا

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

بمكياج صاخب.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

كواليس خناقته مع حسام حسن.. أحمد الكاس: لا أمانع العمل في الزمالك بشرط

السعودية تستعين بجيش من العاملين للسيطرة على كورونا.. تعرف على التفاصيل

توني كروس يبدي إعجابه بكلام طارق حامد عنه

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها

بمكياج صاخب.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها