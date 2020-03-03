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أخبار العالم

بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.. هروب مصاب بـ كورونا في اليمن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:49 ص
هروب أول مصاب بـ
هروب أول مصاب بـ كورونا من المستشفى
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

وكانت أنباء قد انتشرت أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها. 

وقالت المصادر إنه بعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء بحضرموت ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطلعة بمستشفى ابن سيناء العام، الأنباء التي تفيد بظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية. 
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